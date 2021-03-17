محافظ الدقهلية يلتقي المجلس التنفيذي لبحث سبل تنفيذ الإجراءات الإحترازية وتوفير السلع خلال رمضان

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف جهود الجهاز التنفيذى لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة الجادة لتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة بالمساجد مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وصلاة التراويح وقيام أئمة الأوقاف بتوعية المواطنين بإتباع اجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة بالمساجد ومتابعة تنفيذها في اماكن التجمعات والمواصلات العامة وذلك التزاما بقرارات مجلس الوزراء حرصا على سلامة وصحة الجميع.



وثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة التى تبذلها مديرية الصحة وجميع العاملين من الاطباء وهيئات التمريض والفنيين وكافة الاطقم بها لما يبذلونه من جهود مضنية بمستشفيات الدقهلية فى رعاية المرضى مما ادى لعبور ازمة كورونا فى موجتها الثانية فى نطاق محافظة الدقهلية.



جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده المحافظ بأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النوري السكرتير العام ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديري عموم الادارات بالمحافظة، محسن طه مدير عام الادارة العامة لشئون اللجان والمجالس بديوان عام المحافظة.



و اكد محافظ الدقهلية على اهمية المتابعة المستمرة أولا بأول لكافة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بمركز شربين وازالة كافة المعوقات بالتنسيق المتكامل لجميع اجهزة قطاعات المرافق مع مركز ومدينة شربين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ.



و أشار المحافظ إلى ضرورة قيام الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتمهيد الطرق الفرعية الى القرى والعزب بنطاق اختصاصهم بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعة التأكد من صلاحيتها لتيسير حركة المواطنين تحقيقا لرضاء المواطنين، مشددا لعلى رؤساء الوحدات المحلية متابعة الاهتمام بملف النظافة واعمال رفع القمامة فى الاوقات المحددة على مدار اليوم والعمل المستمر لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.



و أكد المحافظ على إستمرار الحملات المكبرة المقررة لرفع التراكمات بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة بنطاق المحافظة، مشددا على تكثيف اعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدي لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية والعمل الجاد من قبل مديرية التموين وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية لتوفير السلع الرمضانية بأسعار مخفضة للمواطنين.



و خلال الاجتماع وافق المجلس على تخصيص قطعة ارض مساحتها 2100 م2 بقرية الشبول التابعة للوحدة المحلية بالعزيزة بمركز المنزلة لاقامة مدرسة السلام الابتدائية عليها لخدمة ابناء القرية، كما وافق المجلس علي تجديد التخصيص لقطعة ارض 391 م2 املاك دولة لاقامة مجمع بريد بناحية قرية عرفات شلباية بمركز المنزلة تخصيص المبني ملك الوحدة المحلية بقرية ديسط والمقام بقرية ميت عنتر بمركز طلخا لاقامة مجمع مصالح يشمل سجل مدني وشهر عقاري ومندوبية محلية لتلبية مصالح المواطنين.



​ وتابع محافظ الدقهلية معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء،مؤكدا على ان الدقهلية جائت في المرتبة الاولي بين المحافظات في نسب تنفيذ مشروعات الخطة هذا العام وبلغت نسبة التنفيذ لمشروعاتها حتي الان 80%.



و أشار محافظ الدقهلية إلى أن الجهاز التنفيذى هدفه مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له فى جميع القطاعات، مشيرا لاهمية المرور الميدانى والانخراط المباشر بالمواطنين والاستماع لمشاكلهم والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم واتخاذ الاجراءات الفورية للعمل على حلها والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم وفقا لما هو متاح وتطبيق القانون بما يحقق مصلحة المواطن ويحافظ على حقوق الدولة.