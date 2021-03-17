Advertisements

حرارة وأمطار خفيفة.. ظواهر منتظرة في فصل الربيع

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
يبدو أن فصل الربيع هذا العام سيكون مختلفا وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، وسط قلق المصريين بشأن تقلبات هذا الفصل.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالا فى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.

وفيما يلي يقدم "الفجر" الظواهر المناخية التي من المتوقع أن تسيطر على فصل الربيع المقبل:

- من الظواهر التي تسيطر على فصل الربيع رياح الخماسين التي تنشط في فترة خمسين يوم من فصل الربيع خاصة في شهر أبريل.

- مع دخول فصل الربيع ستشهد مصر بطبيعة الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بالتزامن مع الفصل.

- أهم سمات فصل الربيع أنه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة وفصل انتقالى بين الشتاء والصيف، وتسجل فيه أعلى درجات حرارة على مدار العام، فعلى سبيل المثال العام الماضى وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 43 درجة مئوية. 

- فصل الربيع تتعرض خلاله البلاد لتأثير المنخفضات التى تنشأ فوق جبال أطلس وتتحرك فى الصحراء الكبرى الإفريقية مرورا بدول المغرب العربى ثم تصل ليبيا ومصر، لافتا إلى أن هذه المنخفضات تتسبب فى رفع درجات الحرارة بصور قياسية ويصاحبها رياح جنوبية غربية تكون مثيرا للرمال والأتربة.

- يعتبر النصف الأول من هذا الفصل امتدادا لفصل الشتاء، حيث تتقدم منخفضات جوية قادمة من وسط وشرق أفريقيا وأخرى قادمة من أوروبا تتلاقى فوق أجواء الجزيرة العربية مكونة السحب التي تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة إلى قوية.

- خلال النصف الثاني من الفصل تبدأ الحالات المدارية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي بالنشاط ويبدأ موسم الحالات المدارية ‏"بأنواعها منخفض مداري، عاصفة مدارية، إعصار مداري"‏‏ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو، ويصل أقصاه بين منتصف مايو إلى منتصف يونيو بمعدل احتمال حصول يبلغ 40% عن بقية شهور السنة وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الستين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا بمعدل إعصار مداري واحد على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات.

أخبار تهمك

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

أسطورة ليفربول يفجرها: محمد صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقد الثنائي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعات

منذ نصف ساعة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 18 ساعة

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة

04:30 م

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار