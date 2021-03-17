حرارة وأمطار خفيفة.. ظواهر منتظرة في فصل الربيع

يبدو أن فصل الربيع هذا العام سيكون مختلفا وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، وسط قلق المصريين بشأن تقلبات هذا الفصل.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن بداية فصل الربيع يوم 20 مارس الجارى، وتشهد حالة الطقس اعتدالا فى درجات الحرارة، ويمتد الفصل لمدة ثلاثة أشهر تعود خلالها الأتربة بسبب رياح الخماسين، وبالتزامن مع هذه الرياح، يعاني كثيرون من أمراض الحساسية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" الظواهر المناخية التي من المتوقع أن تسيطر على فصل الربيع المقبل:



- من الظواهر التي تسيطر على فصل الربيع رياح الخماسين التي تنشط في فترة خمسين يوم من فصل الربيع خاصة في شهر أبريل.



- مع دخول فصل الربيع ستشهد مصر بطبيعة الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، كما سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بالتزامن مع الفصل.



- أهم سمات فصل الربيع أنه فترة تقلبات جوية حادة وسريعة وفصل انتقالى بين الشتاء والصيف، وتسجل فيه أعلى درجات حرارة على مدار العام، فعلى سبيل المثال العام الماضى وصلت درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 43 درجة مئوية.



- فصل الربيع تتعرض خلاله البلاد لتأثير المنخفضات التى تنشأ فوق جبال أطلس وتتحرك فى الصحراء الكبرى الإفريقية مرورا بدول المغرب العربى ثم تصل ليبيا ومصر، لافتا إلى أن هذه المنخفضات تتسبب فى رفع درجات الحرارة بصور قياسية ويصاحبها رياح جنوبية غربية تكون مثيرا للرمال والأتربة.



- يعتبر النصف الأول من هذا الفصل امتدادا لفصل الشتاء، حيث تتقدم منخفضات جوية قادمة من وسط وشرق أفريقيا وأخرى قادمة من أوروبا تتلاقى فوق أجواء الجزيرة العربية مكونة السحب التي تصاحبها أمطار غزيرة ورياح نشطة إلى قوية.



- خلال النصف الثاني من الفصل تبدأ الحالات المدارية في بحر العرب وشمال المحيط الهندي بالنشاط ويبدأ موسم الحالات المدارية ‏"بأنواعها منخفض مداري، عاصفة مدارية، إعصار مداري"‏‏ في شمال المحيط الهندي وبحر العرب ابتداء من مطلع شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو، ويصل أقصاه بين منتصف مايو إلى منتصف يونيو بمعدل احتمال حصول يبلغ 40% عن بقية شهور السنة وقد تجاوز فيه عدد الحالات المدارية التي صنفت كإعصار التي أثرت على بحر العرب خلال الستين سنة الماضية أكثر من 25 إعصارا بمعدل إعصار مداري واحد على الأقل خلال فترة ثلاث سنوات.

