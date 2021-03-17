جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الأيزو ٩٠٠١/ ٢٠١٥ للمرة الثالثة

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها عن توصية شركة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الفرنسية المانحة لشهادة الجودة باستمرار شهادة الأيزو الحاصل عليها النظام الإداري للجامعة، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة بها وفقا للمواصفة القياسية أيزو 90012015 من الشركة المانحة للشهادة.



وتعد هذه الزيارة هي الاولى لمتابعة ومراجعة نظام الجودة بالجامعة التي حصلت شهادة الأيزو فى مارس ٢٠٢٠.



من جانبه، أعرب الجيزاوي عن سعادته بهذا النجاح الذي جاء انعكاسا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة على مستوى إدارات الجامعة بما يتماشى مع توجهات الجامعة نحو الاهتمام بمنسوبي الجامعة وبالجمهور الخارجي وتقديم أفضل الخدمات لهم، وقدم القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة لجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بهذه المناسبة.



وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة إلى أن التوصية بإستمرارية شهادة الأيزو 9001-2015 يؤكد تميز الجامعة في تطبيق المعايير الدولية للجودة، موضحا أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة.