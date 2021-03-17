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تعرف على نتائج اجتماع الأندية باتحاد الكرة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:52 م
هيثم حبيب
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انتهى قبل قليل إجتماع اللجنة المؤقتة لرئاسة إتحاد الكرة المصرى بالأندية والتى حضرت جميعها ماعدا ممثلى نادى الزمالك.
الإجتماع جاء لبحث أهم المشاكل التى تواجه الأندية خلال الموسم الحالى و وضع أهم المقترحات لمواجهة الظروف الإستثنائية التى يعيشها الوسط الرياضى بسبب جائحة كورونا.
وجاءت أهم المقترحات خلال الإجتماع على النحو التالى:
- مقترح إقامة مباريات الدورى الممتاز كل ٧٢ ساعة تفاديا لامتدا الموسم الحالى حتى سبتمبر القادم.
- مقترح بديل بإقامة مباريات الدورى بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى المشارك بأوليمبياد طوكيو حتى لاتتوقف المسابقة.
- مقترح بلعب دور ال١٦ و دور ال٨ بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.
- التأكيد على عدم قبول فكرة إلغاء الموسم أو تمديد الموسم نظرا لإرتباطات الموسم المقبل الدولية على مستوى المنتخبات والأندية.
- تحمل الأندية تكلفة المسحات الطبية.
- المطالبة للأندية بسرعة سداد الرسوم المفروضة قانونا.
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