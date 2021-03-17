تعرف على نتائج اجتماع الأندية باتحاد الكرة

انتهى قبل قليل إجتماع اللجنة المؤقتة لرئاسة إتحاد الكرة المصرى بالأندية والتى حضرت جميعها ماعدا ممثلى نادى الزمالك.





الإجتماع جاء لبحث أهم المشاكل التى تواجه الأندية خلال الموسم الحالى و وضع أهم المقترحات لمواجهة الظروف الإستثنائية التى يعيشها الوسط الرياضى بسبب جائحة كورونا.





وجاءت أهم المقترحات خلال الإجتماع على النحو التالى:





- مقترح إقامة مباريات الدورى الممتاز كل ٧٢ ساعة تفاديا لامتدا الموسم الحالى حتى سبتمبر القادم.





- مقترح بديل بإقامة مباريات الدورى بدون لاعبى المنتخب الأوليمبى المشارك بأوليمبياد طوكيو حتى لاتتوقف المسابقة.





- مقترح بلعب دور ال١٦ و دور ال٨ بكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.





- التأكيد على عدم قبول فكرة إلغاء الموسم أو تمديد الموسم نظرا لإرتباطات الموسم المقبل الدولية على مستوى المنتخبات والأندية.





- تحمل الأندية تكلفة المسحات الطبية.





- المطالبة للأندية بسرعة سداد الرسوم المفروضة قانونا.



