Advertisements

"معجبة" جريئة تضع تامر حسني في موقف محرك

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:52 م
تامر حسني
تامر حسني
Advertisements
تصدر الفنان تامر حسني اليوم الأربعاء تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، عقب تعرضه لموقف محرج خلال تواجده بأحد الفنادق الشهيرة.

فتاة تامر حسني

وفاجأت فتاة "معجبة" جريئة النجم تامر حسني برد فعل غريب عقب رؤيته، حيث اقتربت منه وأبدت صدمتها لرؤيته، حتى لم تسطتع التحدث، وشعرت بالدوار.

معجبة تامر حسني 

ووقعت "معجبة" تامر حسني على كرسي موضوع، لتستعيد وعيها مباشرة، وتقف وهي تبدي حبها الشديد له، وتقول إنه يوم من أسعد أيامها.

لقاء تامر حسني بأحد المعجبات

والتقت "معجبة" تامر حسني به خلال تواجده في فندق شهير، استعداداً للقيام بأحد الإعلانات للعلامات التتجارية الشهيرة بفئة الهواتف، إلا أنه فوجئ بالفتاة.

من هي معجبة تامر حسني ؟

وعلى الفور تعرف الكثيرون على "معجبة" تامر حسني، حيث تعد واحدة من مشاهير موقع اليوتيوب، والتي تقدم خلاله فيديوهات متنوعة.

صور تامر حسني وآية

والتقطت آية مكرم عدة صور وفيديو مع تامر حسني عبرت خلاله عن سعادتها بلقائه وإصابتها بـ"هيستريا" بحسب وصفها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام".

مقابلة تامر حسني

وعن مقابلتها مع تامر حسني قالت آية: "تبان صوره مع فنان..تبان لحظه حلوه لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية..الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره وصاحبه لقب ..اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه".

تحب تامر حسني

وتابعت معجبة تامر حسني: "كنت بقول اتمني اقابله وقابلته فا اتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله..فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه".

تامر حسني يمسك يد معجبة

وفاجأ تامر حسني آية ممسكا يدها لفترات طويلة حتى انهارت وسقطت على الأرض ارتباكا ومصدومة مما حدث، لتعود وتقف أمامه غير مصدقة رؤيته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الجيل تامر حسني فتاة تامر حسني تامر حسني وموقف محرج تامر حسني النجم تتامر حسني المعجب

أخبار تهمك

صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقد الثنائي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعات

منذ نصف ساعة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 3 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 9 ساعات

أسطورة ليفربول يفجرها: محمد صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

تامر حسني ردًا على تهنئة عاصي الحلاني:"يا فنان يا كبير"

فاطمة عيد تعلن مفاجأة مرتقبة مع تامر حسني

تامر حسني ينشر صورا لحفله بإحدى الجامعات المصرية

"منع عنها الأكل".. سبب صادم وراء انفصال ريهانا والملياردير حسن جميل

بعد حفلتها في إستاد القاهرة نانسي عجرم تتصدر تريند جوجل

محمد عباس في حواره لـ "الفجر الفني": لم أحتفل بعيد الحب من قبل.. وتمنيت أن تكون "أتحدى العالم" لصابر الرباعي أغنيتي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:31 م

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

بشرى سارة لجماهير برشلونة

04:30 م

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

02:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار