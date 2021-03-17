"معجبة" جريئة تضع تامر حسني في موقف محرك

تصدر الفنان تامر حسني اليوم الأربعاء تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، عقب تعرضه لموقف محرج خلال تواجده بأحد الفنادق الشهيرة.





فتاة تامر حسني





وفاجأت فتاة "معجبة" جريئة النجم تامر حسني برد فعل غريب عقب رؤيته، حيث اقتربت منه وأبدت صدمتها لرؤيته، حتى لم تسطتع التحدث، وشعرت بالدوار.





معجبة تامر حسني





ووقعت "معجبة" تامر حسني على كرسي موضوع، لتستعيد وعيها مباشرة، وتقف وهي تبدي حبها الشديد له، وتقول إنه يوم من أسعد أيامها.





لقاء تامر حسني بأحد المعجبات





والتقت "معجبة" تامر حسني به خلال تواجده في فندق شهير، استعداداً للقيام بأحد الإعلانات للعلامات التتجارية الشهيرة بفئة الهواتف، إلا أنه فوجئ بالفتاة.





من هي معجبة تامر حسني ؟





وعلى الفور تعرف الكثيرون على "معجبة" تامر حسني، حيث تعد واحدة من مشاهير موقع اليوتيوب، والتي تقدم خلاله فيديوهات متنوعة.





صور تامر حسني وآية





والتقطت آية مكرم عدة صور وفيديو مع تامر حسني عبرت خلاله عن سعادتها بلقائه وإصابتها بـ"هيستريا" بحسب وصفها في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "انستجرام".





مقابلة تامر حسني





وعن مقابلتها مع تامر حسني قالت آية: "تبان صوره مع فنان..تبان لحظه حلوه لحاجة كنت بتمناها ممكن نشوفها عادية..الأهم من كل الاختلافات دي انك تبقي حقيقي وطبيعي، كنت أتمني أشوفه بس طلع عارفني كدكتوره وصاحبه لقب ..اتفقنا أو اختلفنا اتمنوا الحلو للناس بكل حب واريحيه".





تحب تامر حسني





وتابعت معجبة تامر حسني: "كنت بقول اتمني اقابله وقابلته فا اتمني اشتغل معاه وهشتغل بإذن الله..فنان جميل ومختلف متواضع ومحبوب ..ربنا يحبب فيه خلقه".





تامر حسني يمسك يد معجبة





وفاجأ تامر حسني آية ممسكا يدها لفترات طويلة حتى انهارت وسقطت على الأرض ارتباكا ومصدومة مما حدث، لتعود وتقف أمامه غير مصدقة رؤيته.



