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توقعات بتراجع اقتصاد ألمانيا 2% في الربع الأول بسبب إغلاقات كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
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قال مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد ألمانيا بنحو اثنين بالمئة في الربع الأول من العام الجاري بسبب إجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وقلص المجلس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بأكمله إلى 3.1 بالمئة مقارنة مع 3.7 بالمئة كان يتوقعها سابقا.

ويتوقع أن يصل اقتصاد ألمانيا إلى مستواه قبل الأزمة بحلول نهاية السنة 2021-2022 وأن ينمو أربعة بالمئة في العام المقبل.

وقال المجلس في بيان “لا يزال أكبر تهديد… هو تطور جائحة فيروس كورونا. والسؤال عن مدى سرعة تمكن الاقتصاد من العودة لطبيعته مرهون بشكل أساسي بالتقدم على صعيد التطعيم”، ليعطي أول توقع رسمي بشأن التأثير في أول ثلاثة أشهر من العام.

ويحذر الاقتصاديون من أن قرار ألمانيا وعدة دول أوروبية أخرى وقف لقاح أسترازينيكا لكوفيد-19 قد يقوض التقدم صوب الوصول إلى مناعة القطيع ويؤجل تخفيف إجراءات الإغلاق الذي يتعلق عليه الكثير من الآمال واللازم لتحقيق تعاف قوي في الربع الثاني من العام.

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لقاح أسترازينيكا الاقتصاد الالمانى الاغلاق الاقتصادي

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