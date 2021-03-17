اتحاد الكرة يستقبل هاني أبو ريدة غدا

يستقبل في الواحدة ظهر غد الخميس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد المهندس هاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي أصر على لقاء أسرة العاملين بالاتحاد لتقديم الشكر لهم على طيب مشاعرهم تجاه احتفاظه بمقعده في الانتخابات التي اجريت يوم الجمعة الماضي في الجمعية العامة للكاف.

وحقق المهندس هاني أبو ريدة الفوز هو، وفوزي لقجع، رئيس الجامعة المغربية، بعضوية المحلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية.





وجاء فوز أبو ريدة بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.