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أسطورة ليفربول يفجرها: محمد صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد جايمي كاراجر، أسطورة ليفربول أن محمد صلاح لن ينتقل إلى برشلونة أو ريال مدريد مستقبلا.

وقال كارجر في تصريحات لصحيفة «ميرور»:" محمد صلاح وهاري كين من الصعب أن يفكر ريال مدريد أو برشلونة في ضمهم نظرًا لأن كلاهما أصبح متقدما في العمر (28 عامًا) لذا فكلاهما سيستمر في فريقه سواء ليفربول أو توتنهام".

 

وتابع كارجر:«صلاح سيبقى في ليفربول لسنوات قليلة مقبلة، موقفه أصبح مثل هاري كين تمامًا، كلاهما الأفضل تهديفيًا في بريميرليج حاليًا، لكنهما وصلا إلى سن لا يسمح لهما بانتقال كبير ماديًا إلى ريال مدريد أو برشلونة».

 

وأضاف كارجر، هل سيدفع ريال مدري 120 مليون جنيه استرليني في لاعبين بهذا العمر، بالتأكيد ريال مدريد وبرشلونة سيفضلان دفع المبالغ الكبيرة لإيرلينج هالاند وكيليان مبابي، أما لصلاح وكين فلا أظن، خاصة أن أحوال الفريقين المادية ليست جيدة بسبب كورونا».

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