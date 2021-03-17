تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعات

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





كما خسر نادي الزمالك أمام نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نفس الجولة من المسابقة القارية.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:





سيمبا التنزاني: 10 نقاط.





الأهلي المصري: 7 نقاط.





فيتا كلوب الكونغولي: 4 نقاط.





المريخ السودانى: نقطة واحدة فقط.





ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا:





الترجي التونسي: 10 نقاط.





مولودية الجزائر: 8 نقاط.





الزمالك: نقطتين.





تونجيث السنغالي: نقطة واحدة فقط.





ويتبقى للأهلي مباراتين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام كل من المريخ السودانى يوم 2 إبريل المقبل وسيمبا التنزاني يوم 9 من نفس الشهر.



