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لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، على أسماء الراحلين عن الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل توفير السيولة المالية لجلب عدة صفقات قوية لتدعيم الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن لابورتا استقر بشكل شبه نهائي على رحيل كل من (فيليب كوتينيو - صاموئيل أومتيتي - نيتو - مارتين برايثوايت - بينايتش - فيربو).

ويسعي الرئيس الجديد للبلوجرانا إلى تدعيم صفوف الفريق بصفقات كبرى على غرار إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ الألماني.

ونجح لابورتا في الحصول على الضمان المالي اللازم لاعتماده رسمياً كرئيس للنادي الكاتالوني.

وكان لابورتا قد تلقى صدمة قوية بعد أيام من فوزه بالانتخابات عقب إعلان المسؤول الأول عن الملف الاقتصادي ضمن فريق لابورتا، خاومي جيرو، عدم الاستمرار في مهمته مع المجلس الجديد.


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