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ياسر إبراهيم: حققنا فوز هام على فيتا كلوب.. ومعدن لاعبي الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق أمس، الثلاثاء، على فيتا كلوب ببطولة إفريقيا بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وأضاف ياسر إبراهيم أن الفوز تحقق بفضل الاجتهاد في الملعب والاستعداد الجيد لهذه المباراة منذ عدة أيام، خاصة أن الأهلي كان في موقف صعب عقب التعادل مع الفريق الكونغولي بالقاهرة بهدفين لمثلهما.

 

وأوضح: «عقب مباراة الجولة الثالثة التي تعادلنا فيها مع فيتا كلوب بالقاهرة بدأنا رحلة الاستعداد الجيد للجولة التالية، من أجل الفوز على فيتا كلوب في عقر داره».

 

وواصل: «كنا الأفضل بشهادة الجميع في مباراة القاهرة، وقدمنا أداءً جيدًا، لكن اللقاء انتهى بالتعادل بعدما حرمنا سوء التوفيق من فوز كبير».

 

واستطرد مدافع الأهلي: «هذه هي كرة القدم، في كثير من الأحيان تكون الأفضل لكنك تُهدر الفرص ولا تفوز، وبعدما خرجنا بهذه النتيجة في لقاء الذهاب تعاهدنا على الفوز على فيتا كلوب على ملعبه، وهو ما حدث».

 

وأكد ياسر إبراهيم أن ظروف إقامة مباراة فيتا كلوب في الكونغو كانت صعبة، بسبب أجواء المناخ وخوض اللقاء في درجة حرارة عالية للغاية ورطوبة مرتفعة، بجانب أرضية الملعب التي كانت من النجيل الصناعي.

 

وواصل: «وسط هذه الظروف نجحنا في الفوز بعد الأداء الجيد والتركيز من جانب كل اللاعبين، كما حالفنا التوفيق في الفرص التي لاحت لنا، بجانب تحسن الأجواء المناخية خلال المباراة بشكل ملحوظ عن الأيام السابقة».

 

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن لاعبي الأهلي دائمًا ما يؤكدون أنهم رجال المواقف الصعبة، ويعرفون كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف العصيبة.

 

وكشف ياسر إبراهيم كواليس جلسات لاعبي الفريق قبل مباراة فيتا كلوب الأخيرة، قائلًا: «كنا نتحدث كثيرًا عن ضرورة الفوز، لم نبحث عن أية أعذار. تعاهدنا على الفوز فقط والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط، وهو ما حدث في النهاية بفضل التركيز والاجتهاد من جميع اللاعبين».

 

وقال ياسر إبراهيم إنه يتدرب بثقة واجتهاد، حتى يكون دائمًا عند ثقة الجهاز الفني وجاهزًا للمشاركة في المباريات حينما يُستدعى.

 

وأشار إلى أنه مُلتزم بتعليمات الجهاز الفني ويركز في عمله من أجل الوصول للمستوى الذي يؤهله لأن يكون دائمًا محل ثقة الجهاز الفني، ويقدم مستوى جيدًا مع الفريق.

 

وتعهد ياسر إبراهيم بمواصلة الانتصارات رفقة زملائه بالفريق، من أجل التأهل للدور ربع النهائي في البطولة واستمرار رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.

 

وقال: «نمتلك جميع أسلحة الدفاع عن اللقب الإفريقي، ونعمل على ذلك، لكننا نُفكر ونسير في البطولة خطوة وراء الأخرى، وفي الفترة الحالية نعمل على التأهل للدور ربع النهائي للبطولة في مباراتي المريخ بالسودان وسيمبا التنزاني بالقاهرة، بعدما تحسن موقفنا في المجموعة بالفوز الأخير على فيتا كلوب».

 

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن دعم الجمهور للفريق واللاعبين من أهم دوافع الفوز داخل مصر وخارجها.

 

موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية، من أجل إسعاد الجماهير الوفية التي تدعمنا بكل ما تملك من حماس ومساندة رائعة.

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