موعد مباراة الهلال القادمة فى الدورى السعودى للمحترفين

يستعد الهلال لمواجهة فريق القادسية ضمن مباريات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين فى لقاء قوي بين الفريقين يوم السبت القادم.





وتقام مباراة الهلال والقادسية يوم السبت فى تمام الثامنة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة السعودية الرياضية.





وكان الهلال حقق الفوز على فريق الوحدة برباعية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين.





ويحتل الهلال المركز الاول برصيد 45 نقطة بينما القادسية فى المركز الثامن برصيد 31 نقطة.



