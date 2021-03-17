"اللي معاه ربنا ميخفش".. سباح المانش محمد الحسيني يكشف تفاصيل مشاركته في أول مسلسل درامي (حوار)

فرعون مصري من ذوي القدرات الخاصة، لكنه حقق المستحيل وصنع انتصارات محلية وعالمية، لم يعرف الاستلام، خاص معركة اثبات الذات بقوة وشجاعة تضاهي أصحاب الانتصارات العسكرية، إلا أنها كانت معارك في ميادين مختلفة تحتاج لعزم وإرادة، فرغم أنه من أصحاب متلازمة داون أصبح أول سباح من ذوى القدرات الخاصة في العالم يعبر المانش بين إنجلترا بين إنجلترا وفرنسا وهو في الـ17 من عمره.



وفي وقت قصر، كسب حب وفخر وتشجيع ودعاء الملايين من المصريين الذين يتابعون أخباره خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى التى كانت حريصة على نشر صورة وتجربته وكافة أخباره ونادوه بـ "بنيمو البطل" كما يحب أن يلقب، كما اختارته مجلة "CairoScene"، كأول ناطق باسم لجنة الأمم المتحدة من متلازمة داون، ضمن الشخصيات الأكثر إلهاما لعام 2019، إنه الفرعون المصري سباح المانش محمد الحسيني، الذي أجرينا معه هذا الحوار ليكشف لنا تفاصيل جديدة حول أخر إنجازاته، وأعماله، وإليكم نص الحوار.



كيف يبدأ يومك في المعتاد؟

"ال معاه ربنا مايخفش" هكذا بدأ كلام السباح محمد الحسيني مع بوابة الفجر، متابعا "انا بنظم وقتي ويومي بمساعده والدي واخوتي، حيث ابدأ يومي بصلاه الفجر واقوم بالتدريبات اللياقة البدنية يوميا من جري وچيم وسويدي مع والدي واخويا وتدريبات السباحة الطويلة.



ماذا عن حياتك الدراسية والعملية؟

كشف السباح محمد، أنه في الصف الاول من كلية أداب عين شمس قسم اجتماع ويعمل بوزارة الشباب والرياضة حيث تم تعينه من قبل وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي في الوزارة، وذلك ضمن حرص الدولة والقيادة السياسية علي الاهتمام بذوي الهمم واشراكهم ودمجهم في الحياه المجتمعية والعملية وإعدادهم لتأدية دورهم مثل أي فرد في فريق عمل الوزراة ومختلف المؤسسات.



وعلق "محمد" أحنا شعارنا في الوزارة "الشباب أفعال وليس أقوال".



كيف ساهمت الدولة في تحقيق أهدافك؟



أكد السباح محمد أن الدولة والحكومة ساهمت في تغير نهج المتبع مع ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ساهم بشكل كبير علي تحقيق إنجازاته.



وأضاف "اهتموا بينا من أول قوانين الإعاقة وعمل الدمج وسهوله المناهج وتخفيفها لينا في الثانوية العامة والكلية".



ماذا عن مشاركتك في مسلسل "قضية 404"؟

عقب السباح محمد علي مشاركته في مسلسل قضية 404 قائلا "هو توفيق من ربنا أصلا"، ودوري موظف يعمل في شركه من الشركات.



وكشف "محمد" أن الكاتب والسيناريو هو الناطق الأصم رامز عباس، والمخرج محمد الانصاري.



ما هي رسالتك للشباب؟

ووجه "محمد" رسالة إلي الشباب وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا "انا فرحان جدا طبعا وبقول ان دي رساله لكل الاسر والاحتياجات الخاصة، اعتمدوا علي ربنا واعملوا اللي عليكوا واجتهدوا وخلي عندك عزيمة وتحدي واصرار وبقول لكم اللي معاه ربنا مايخفش اللي معتمد على الله كسبان واللي معتمد علي العبد خسران".

