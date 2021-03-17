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نبيل الحلفاوي يروج لـ مسلسل "القاهرة كابول"

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يروج الفنان نبيل الحلفاوي لمسلسله الجديد "القاهره كابول"، المنتظر عرضه بموسم دراما رمضان المقبل.

ونشر "الحلفاوي" بوستر العمل الخاص بشخصيته، والتي ظهر فيها بملامح حاده وخلفه صناع المسلسل، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر للتغريدات معلقًا: "القاهرة كابول رمضان 2021".

يشارك في بطولة "القاهرة كابول عدد كبير من الفنانين والفنانات، بينهم طارق لطفى، فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوى، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود، ومجموعة من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان أحمد رزق".

"القاهرة كابول" من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عبدالرحيم كمال، والإخراج لحسام على الذي يتعاون لأول مرة مع المؤلف.
نبيل الحلفاوي يروج لـ مسلسل "القاهرة كابول"
نبيل الحلفاوي يروج لـ مسلسل "القاهرة كابول"
نبيل الحلفاوي يروج لـ مسلسل "القاهرة كابول"
نبيل الحلفاوي يروج لـ مسلسل "القاهرة كابول"

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نبيل الحلفاوي القاهرة كابول

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