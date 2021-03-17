كاريكاتير كاريكاتير Advertisements لقاح الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:16 م عمرو عبد العاطي Advertisements لقاح أخبار تهمك تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى منذ حوالي 18 ساعة أسطورة ليفربول يفجرها: محمد صلاح لن ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة منذ 39 دقيقة بشرى سارة لجماهير برشلونة منذ ساعة و 9 دقيقة رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين منذ حوالي 3 ساعات متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار منذ حوالي 9 ساعات لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة منذ نصف ساعة عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي منذ حوالي 17 ساعة عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء منذ حوالي 4 ساعات الصحة تحذر من قفزة في إصابات كورونا منذ حوالي 9 ساعات صفقة مجانية تهدد مصير لاعبي خط وسط برشلونة منذ ساعتين و 9 دقيقة بعد ساسي ... الزمالك يخطط لتجديد عقد الثنائي منذ ساعتين و 9 دقيقة "رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته منذ يوم بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك منذ ساعة و 8 دقيقة تعرف على مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في دوري أبطال إفريقيا وترتيب المجموعات منذ 34 دقيقة عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات منذ حوالي 6 ساعات Advertisements