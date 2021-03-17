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القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:20 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تجريها القوات البحرية المصرية مع الدول الصديقة والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

نفذت القوات البحرية المصـرية والأمريكية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (شرم الشيخ) مع السفينة البرمائية الأمريكية (USS SOMERSET- LPD 25 ) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

تضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحى، جوى، تحت السطح، وإلكترونى)، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري فى مناطق العمليات بالبحر الأحمر.

وتأتى تلك التدريبات تأكيدًا على الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

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