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جالاتا سراي يفاجئ مصطفى محمد بهذا القرار

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:20 م
جالاتا سراي يفاجئ مصطفى محمد بهذا القرار
جالاتا سراي يفاجئ مصطفى محمد بهذا القرار
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فاجأ نادي جالاتا سراي التركي نجمه مصطفى محمد الوافد الجديد من نادي الزمالك، والذي قدم أداءً كبيراً خلال مشاركته في كافة المباريات بقرار مهم في مسيرته.

مفاجأة مصطفى محمد

وأشارت العديد من التقارير التركية إلى أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت منح المصري مصطفى محمد مهاجم الفريق رقم "10" بداية من الموسم الجديد.

قرار جديد بشأن مصطفى محمد

واتخذت إدارة جالاتا سراي قرار منح مصطفى محمد  القميص شرقم "10"، بعدما فسخت التعاقد مع المغربي يونس بلهندة منذ عدة أيام، لتفاجئ النجم المصرية بهذه الهدية.

مصطفى محمد يرتدي رقم "10"

وغادر بلهندة عن صفوف جالاتا سراي بناء على فسخ التعاقد معه لأسباب انضباطية، ليصبح القميص رقم 10 شاغرًا ويكون مصطفى محمد هو الأقرب لارتداء هذا الرقم الغالي.

مصطفى محمد والقميص 13

ويرتدي مصطفى محمد قميصاً يحمل الرقم 31 مع فريقه جالاتا سراي خلال  الموسم الجاري من الدوري التركي، بعدما انتقل إلى جالاتا سراي على سبيل الإعارة من الزمالك، ومن المقرر أن يرتدي رقم 10 من الموصم المقبل.

تفعيل بند شراء مصطفى محمد

يُذكر أن جالاتا سراي يسعى إلى تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائياً، قبل نهاية الموسم الجاري، حيث أشارت العديد من التقارير التركية، إلى أن النادي يمتلك حق التصرف في اللاعب، بحسب العقد المبرم.

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