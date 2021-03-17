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أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على نامونجو التنزاني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إن الفوز الذي حققه الفريق على نامونجو التنزاني مهم للغاية خاصة وأن الظروف والأجواء كانت صعبة للغاية في ظل درجة حرارة عالية ورطوبة عالية ومع عدم وجود أي فرصة طوال الفترة الماضية للإعداد والتقاط الأنفاس خاصة وأن الفريق كان مرتبطا بخوض مباراة هامة في كأس مصر قبل ساعات قليلة من السفر إلى تنزانيا ومع ذلك تعامل اللاعبون مع الأمور بصورة رائعة.


أشار المدير الفني إلى أن الفريق اضطر لتغيير غرف الملابس قبل بداية المباراة بدقائق قليلة بسبب مواد غريبة تم وضعها على ملابس اللاعبين، وهو ما أربك الفريق لفترة ولكنهم تجاوزها ونجحوا في تحقيق الفوز رغم الظروف، وإدارة النادي تعاملت بصورة رائعة بعد الشكوى للكاف مما حدث.

المدرب قال إن اللاعبين يحتاجون الآن للراحة ويستحقوا الحصول على الراحة التي يحتاجون إليها خاصة وأنهم قدموا مباريات قوية للغاية في الفترة الأخيرة ولعبوا مواجهات غاية في الصعوبة والقوة، وحان الوقت لاستغلال فترة التوقف الدولي للراحة قبل استئناف التدريبات والعودة.

المدرب قال إن جميع المباريات صعبة لكل الفرق وبيراميدز مرتبط بمباريات قوية في مختلف البطولات سواء محليا أو قاريا ويتعامل مع مبارياته واحدة تلو الأخرى ويسعى للفوز بكل اللقاءات التي يخوضها أملا في مواصلة المشوار. الناجح.

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