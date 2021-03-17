تراجع معظم مؤشرات البورصة الأمريكية في بداية التعاملات

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي.









ويأتي أداء "وول ستريت" مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى في 13 شهراً، مما يضغط بشكل خاص على أسهم التكنولوجيا.





ويترقب المستمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، يتبعه مؤتمر صحفي لرئيس البنك جيروم باول.





كما سيصدر الفيدرالي توقعاته الجديدة بشأن الاقتصاد والتضخم، وكذلك معدلات الفائدة.





وفي بيانات اقتصادية، تراجعت تصاريح وعمليات البدء في بناء المنازل الأمريكية بأكثر من 10 بالمائة خلال الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة إلى 32854.4 نقطة.





بينما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 3944.6 نقطة، وتراجع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1 بالمائة إلى 13334.9 نقطة.