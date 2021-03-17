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نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام "

وظهرت نيرمين الفقي بإطلالة شبابية مرتدية فستانا تايجر، كما تركت شعرها منسدلا على كتفها بطريقة تظهر جمالها وعلقت علي الصورة قائلة: مساء الخير والسعادة.

وتشارك النجمة نرمين الفقي في مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، وعدد من لنجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها
نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

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نرمين الفقي

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