التحالف العربي يحبط هجومًا بطائرة بدون طيار حوثية مفخخة تجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة حوثية مفخخة تجاه المملكة السعودية .





وقال التحالف العربي في بيان اليوم الأربعاء، إحباط عملية هجوم وشيك بإطلاق طائرة بدون طيار مفخخة تجاه المملكة من محافظة عمران في اليمن، مضيفًا، تم تدمير الطائرة وكذلك العناصر الإرهابية المشغلة لها.





وأضاف، نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات الإرهابية .





وأكد البيان أن العملية العسكرية للتحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



