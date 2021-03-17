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أستاذ الصحة الإنجابية: اهتمام الدولة بمشروع تنمية الأسرة من خلال ضبط النمو السكاني

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال عاطف الشيتاني، أستاذ الصحة الإنجابية، إن اهتمام الدولة بمشروع تنمية الأسرة المصرية تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال ضبط النمو السكاني.

وأضاف "الشيتاني" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "أن الدولة المصرية خطت خطوات مهمة في هذا الملف بداية من انخفاض معدل الإنجاب الواحدة من 6 و7 أطفال إلى 5 أطفال بعد ظهور برامج تنظيم الأسرة في التسعينات".

وتابع "وصلنا في عام 2008 إلى 3 للكل أسرة، ثم زادت هذه النسبة في عام 2014 وهذا جعل الدولة تهتم بتغيير استراتيجياتها ووضع هذا الملف تحت اهتمام وزيرة التخطيط والقيام بمبادرات في هذا الصدد وعدم التركيز على جوانب لا تتعلق بعدد الأطفال فقط ولكن بنوعية الحياة التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال".

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