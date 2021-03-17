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شوقي غريب يُحدد موعد انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الوطني الأولمبي عن موعد إقامة معسكر مارس القادم استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وحدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي الاحد المقبل 21 مارس موعدا لانطلاق معسكره التدريبي ضمن برنامج الاستعدادا لنهائيات الدورة الأولمبية المقرر اقامتها في طوكيو خلال يوليو المقبل .

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة أسماء اللاعبين المختارين عقب انتهاء ارتباطات الأندية المصريه في البطولات الأفريقية والتي تختتم اليوم.

وكان الجهاز الفني قد عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية خاصة بتقييم اللاعبين سواء من القائمة الأساسية او المرشحين الجدد للانضمام للمعسكر المقبل. 

ومن المقرر ان يعلن الجهاز الفني مع القائمه برنامج الفريق خلال فترة الأجندة  الدولية من 22 وحتي 29 مارس

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