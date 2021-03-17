"قمع وعنف وتقييد للحريات".. نظام أردوغان يجرد نائب برلماني من الحصانة لمعارضته





يواصل النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان تقييد الحريات في بلاده والتنكيل بمعارضيه حتى لو كانت سلطاتهم جاءت باختيار الشعب.





ورفع البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، الحصانة النيابية بدون تصويت عن ثالث نائب برلماني خلال العام المنصرم وهو عمر جرجرلي أوغلو النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وذلك بعد ليلى غوفن وموسى فارس أوغلاري القابعين حاليًا خلف القضبان واللذين جُرِدا من عضويتهما في البرلمان مطلع يونيو 2020.





وبدأ البرلمان ظهر اليوم الأربعاء، جلسة طارئة لنظر رفع الحصانة عن جرجرلي بتلاوة رئيسه مصطفى شنطوب لحكمٍ قضائي صدر الشهر الماضي، بحق جرجرلي أوغلو، مشيرًا إلى أن الحكم كافيًا لرفع الحصانة دون تصويت عام في خطوة من شأنها التمهيد لسجنه في وقت لاحق مثل العشرات من النواب السابقين .





فيما حضر الجلسة الطارئة ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي سمحت أنقرة بدخولهم إلى البرلمان.





هذا وأعربت البرلمانية السابقة والناشطة المعروفة على نطاقٍ واسع في تركيا نسرين ناس عن حزنها إزاء رفع الحصانة النيابية عن جرجرلي أوغلو الذي يعد شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا، حيث يحظى بشعبيةٍ كبيرة في هذا المجال.





وقالت ناس لـقناة العربية: رُفِعت الحصانة النيابية عن جرجرلي أوغلو رغم كل محاولاتنا في الضغط على رئيس البرلمان مصطفى شنطوب مع ممثلين آخرين عن المجتمع المدني".



