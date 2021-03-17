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خطوات إظهار منشور مخفى بـ"الفيس بوك" على الهاتف

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
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تستطيع أن تخفي منشور ما على الفيسبوك بسهولة لأن التطبيق يتيح ذلك، ولكن عندما تريد إظهار المنشورات المخفية على تطبيق الهاتف المحمول ماذا تفعل؟!

ومن هنا نقدم لكم في السطور التالية 7 خطوات لإظهار منشور فيس بوك على تطبيق الهاتف المحمول من خلال فلتر Hidden from timeline في سجل النشاط الموجود في القائمة ثلاثية النقاط لصفحة ملفك الشخصي، ولمزيد من التفاصيل اتبع التالي:

1. افتح تطبيق فيس بوك على جهاز iOS أو أندرويد.

2. حدد رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة التطبيق.
 
3. اضغط على أيقونة ثلاثية النقاط أسفل ملفك الشخصي وصورة الغلاف.
 
4. حدد سجل النشاط من قائمة الخيارات، بعد تحميل مشاركاتك، واضغط على خيار الفلاتر في شريط القائمة العلوي.
 
5. في القائمة السفلية التي تظهر، اختر الفئات.
 
6. حدد الإجراءات المسجلة ونشاط آخر، اضغط فوق مخفي من المخطط الزمني.
 
7. اضغط على النقاط الثلاث بجوار المنشور الذي تريد إظهاره واختر إضافة إلى الملف الشخصي.

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