ضبط 6 ألاف عبوة مستحضرات تجميل فاسدة في كفرالشيخ

نجح رجال مديرية التموين بكفر الشيخ، في ضبط 6 آلاف عبوة مستحضرات تجميل ومنتهية الصلاحية داخل محل بدائرة مركز البرلس، قبل طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كانت معلومات قد وردت للمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، مفاداها وجود محل لتجارة مستحضرات التجميل، بدائرة مركز البرلس، يحتوي علي مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، وجه علي الفور بتشكيل حملة تموينية بإشراف عبد الفتاح جابر، مدير الرقابة التموينية، ضمت رضا داود، وحمدي النوساني، مفتشا الرقابة التموينية، وكامل فتحي، بإدارة تموين بلطيم، لمداهمة المحل المتحري عنه عقب التأكد من صحة المعلومات الواردة.



داهمت الحملة المحل المشار إليه، وبتفتيشه عثرت بداخله علي 6001 عبوة «مستحضرات تجميل متنوعة»، وجميعها منتهي الصلاحية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتبين أن المضبوطات المشار إليها عبارة عن: «3500 كمامة، مجهولة المصدر غير مدون عليها شركة الإنتاج أو مكان الإنتاج أو تاريخ الانتاج والصلاحية، 1550 سرنجة، منتهية الصلاحية، 137 برطمان كريم شعر، منتهي الصلاحية، 125علبة كريم إيفا، منتهي الصلاحية، 120 عبوة كحول، مجهول المصدر، 110 علبة معجون أسنان، منتهية الصلاحية، 100 عبوة زيت فاتيكا، منتهية الصلاحية، 61 عبوة داير فاتيكا، منتهية الصلاحية،٦٠ عبوة إيفا كريم، منتهي الصلاحية، 45 عبوة شامبو كلير، منتهي الصلاحية، 44 علبة معجون أسنان طعم الفراولة، منتهي الصلاحية، 40 عبوة زيت شعر، منتهي الصلاحية، 32 عبوة سائل استحمام، منتهي الصلاحية، 20 علبة كريم ألو إيفا، منتهي الصلاحية، 20 علبة محلول ملحي، محظور تواجده بتلك المحلات، 15 علبة حنا فاتيكا، منتهية الصلاحية، 14 عبوة جلاد للشعر، منتهي الصلاحية، 7 علب كريم جوكير، منتهي الصلاحية، 4 عبوة مزيل عرق، منتهي الصلاحية».



جري التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم برقم 5733 لسنة 2021 جنح مركز البرلس، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.