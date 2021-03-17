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الهيئة السعودية للفضاء تبحث مجالات التعاون مع إدارة الفضاء بالجمهورية الهندية
الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:40 م
الفجر السعودي
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التقى الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -عبر الاتصال المرئي- اليوم بأمين إدارة الفضاء الهندية ورئيس هيئة الفضاء ورئيس منظمة الأبحاث الفضائية بالجمهورية الهندية الدكتور كايالاسافاديو سيفان .
وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون
المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات المرتبطة بقطاع الفضاء.
كما استعرض الجانبان مستقبل الشراكة في
المجالات البحثية والعلمية وتأهيل الكوادر البشرية والتعاون في المهمات الفضائية
والتقنية، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في وقت سابق.
حضر اللقاء الرئيس التنفيذي للهيئة
السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ.
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