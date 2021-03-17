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النجوم يعلن عن الجهاز الفني للفريق الأول

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة عن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي وذلك بعد التعاقد مع عبد الناصر محمد مديراً فنياً للفريق الأول بالنادي بعد إعتذار أحمد العجوز المدير الفني السابق للفريق بسبب ظروفه الخاصة.

الجهاز الفني لفريق النجوم

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول بنادي النجوم من شادي الطويلة ونادر الطويلة مشرفين على الكرة ، كريم حسن شحاتة مديراً للكرة ، عبد الناصر محمد مديراً فنياً ، مصطفى عسكر مدرباً عاماً ، أحمد المحمدي مدرباً ، أحمد الضظوي مدرباً مساعداً ، وسام إسماعيل مدرباً لحراسة المرمى ، سيد إمام وماهر اليمني مديرين إداريين ، محمد عقاب طبيب الفريق ، عبد المنعم إسحق أخصائي إصابات الملاعب.

ويستعد الجهاز الفني الجديد لقيادة فريق نادي النجوم إبتداءاً من اليوم - الأربعاء - وذلك إستعداداً لمواجهة نادي زد يوم الجمعة المقبلة على ملعب نادي النجوم بأكتوبر في إطار الجولة الثامنة عشر من المجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".

ويحتل الفريق الأول بنادي النجوم المركز العاشر برصيد 20 نقطة بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز "ب".


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