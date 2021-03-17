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مصطفي مقلد يوضح كيفية تطور نظام التعقب للاعبين بإستخدام GPS في الملاعب
الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:48 م
الفجر الرياضي
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تستخدم خاصية جي بي اس GPS، وهي اختصار النظام العالمي لتحديد الموقع الجغرافي، في العديد من الخدمات مثل التوصيل وشئون الحياة اليومية الي اخره، ولكن كيف وصلت التقنيه جي بي اس الي الملاعب الرياضيه
قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن الشركات المتخصصه في تقنية نظام التحليل والتعقب للاعبين اتجهت مؤخرا الي اضافة تقنية جي بي اس لتطوير إستخدام تعقب الاعبين، ذلك الجهاز الصغير الذي يوجد من الخلف داخل السترة السوداء التي يرتديها اللاعب، الامر لا يتوقف عند قياس مجهود واداء اللاعب واستخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية فقط، بل امتد الي تحديد التمركز للاعبين داخل الملعب سواء في التدريب أو المباراة عن طريق جي بي اس وبدات تطبيق واستخدام الخاصية في الملاعب في رياضة الركبي وكرة القدم الامريكية ونجحت حاليا في ملاعب ودوريات كرة القدم.
وأضاف مقلد، أن الشركات تتجه الي تطوير استخدام جي بي اس للوصول الي تفاصيل ادق ومعلومات اكثر عن التحركات والتمركز وتشكيل اللاعبين داخل الملعب حتي تتيح للجهاز الفني الوصول الي معلومات وبيانات اكثر وادق عن الاداء والفنيات وكذلك اتخاذ القرارات بناءا علي احصائيات تقنية.
وأوضح مصطفي مقلد، أن التقنية تعمل من خلال الاشارات التي يقوم بارسالها الجهاز الصغير الموجود علي ظهر كل لاعب داخل السترة، ويستقبل البرنامج التقني الخاص بقراءة البيانات واستقبالها بنظام البلوتوث علي كمبيوتر محلل الاداء الفني والبدني كما يكمن للبرنامج عمل ملف كامل لكل لاعب موضح فيه معدلات التطور والاداء بالتفاصيل الفنيه والبدنية عن كل فترة.
كان الدكتور مصطفي مقلد قد شارك في دبي بالامارات في العديد من الشراكات والاجتماعات الخاصه بالشركات العالمية الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التعقب المتخصصة ومستقبل تطور استخدامها في المجال الرياضي .
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