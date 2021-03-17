مصطفي مقلد يوضح كيفية تطور نظام التعقب للاعبين بإستخدام GPS في الملاعب

تستخدم خاصية جي بي اس GPS، وهي اختصار النظام العالمي لتحديد الموقع الجغرافي، في العديد من الخدمات مثل التوصيل وشئون الحياة اليومية الي اخره، ولكن كيف وصلت التقنيه جي بي اس الي الملاعب الرياضيه





قال الدكتور مصطفي مقلد خبير التسويق والاستثمار الرياضي، إن الشركات المتخصصه في تقنية نظام التحليل والتعقب للاعبين اتجهت مؤخرا الي اضافة تقنية جي بي اس لتطوير إستخدام تعقب الاعبين، ذلك الجهاز الصغير الذي يوجد من الخلف داخل السترة السوداء التي يرتديها اللاعب، الامر لا يتوقف عند قياس مجهود واداء اللاعب واستخراج المعدلات والبيانات البدنية والحيوية فقط، بل امتد الي تحديد التمركز للاعبين داخل الملعب سواء في التدريب أو المباراة عن طريق جي بي اس وبدات تطبيق واستخدام الخاصية في الملاعب في رياضة الركبي وكرة القدم الامريكية ونجحت حاليا في ملاعب ودوريات كرة القدم.







