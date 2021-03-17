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بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
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يدرس خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الجديد، الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في الفريق الكتالوني، من أقل تقليل النفقات في ظل الأزمة المالية العاصفة التي يُعاني منها البلوجرانا خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن لابورتا يُفكر بشكل جدي الاستغناء عن جوردي ألبا وسيرجو بوسكيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة وأنه يريد ضخ دماء جديدة في الفريق الكتالوني من خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويري لابورتا أن رحيل بعض اللاعبين سيساعده بشكل كبير على تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بالإضافة إلى تقليل النفقات من خلال المرتبات الكبيرة التي يحصل عليها الثنائي.


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