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اتحاد الكرة يحدد موعد نهاية الدوري

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد موعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021.

 

واستقر أحمد مجاهد بعد المناقشة مع مندوبي الأندية على إنتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل.

 

وقام أحمد مجاهد بطرح مقترح، خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي أندية القسم الممتاز رؤية الاتحاد في تخفيف ضغط المباريات على الأندية تفاديا لامتداد الموسم الحالي إلى ما بعد سبتمبر المقبل، وحدد ذلك بموافقة الأندية على أن تلعب مباريات الدوري كل 72 ساعة أو الموافقة على آدائها بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترتي إعداده ومشاركته في الدورة الأولمبية ، بالإضافة إلى لعب الدورين 16 و 8 لبطولة كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.

 

أضاف رئيس الاتحاد المصري أن الخروج عن هذه الحلول يهدد بامتداد الموسم إلى نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي نتيجة استئناف الدوري السابق في موعد غير طبيعي وهو الأمر الذي سيدخل المسابقة المحلية في دوامة للموسم المقبل وهو الثالث على التوالي.

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