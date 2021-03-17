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النيابة تصرح بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة بالطالبية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة فتاة مقتولة بمنطقة الطالبية، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها وكشفت التحقيقات الأولية، أن عثر على جثة الفتاة بكامل ملابسها، ومصابة بآلة حادة.

كانت تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثة، ونقلها إلى المشرحة عقب إنهاء الإجراءات القانونية، وبعد تحديد هويتها تم استدعاء أفراد أسرتها للاستماع لأقوالهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق. 

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