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خبراء الإعلام العرب بمنتدى إقليمي بالمنامة حول التأثيرات المستقبلية بعد انحسار جائحة كورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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يشارك الشاعر والاعلامى  والخبير الاقتصادى د. اسامة مهران المستشار الإعلامي للجامعة الأهلية رئيس تحرير صحيفة أسواق سابقا ،غدا بالمنامة مع 40  مسؤلا وقامة اعلامية عربية  فى  منتدى " البلاد "  الذى تنظمة صحيفة "البلاد"  البحرينية ويقام المنتدى  على المنصة الافتراضية زووك ZOOM  ل وضع الاعلام في ظل وبعد جائحة كورونا، وذلك بمشاركة مسؤولين بحرينيين ومصريين وخليجيين وقامات اعلامية عربية معروفة يفوق عددهم 40 شخصا. 

ويناقش المنتدى ما التأثيرات المستقبلية على القطاع الإعلامي بعد انحسار جائحة كورونا؟.هل الجائحة المسمار الأخير في نعش الصحافة التقليدية؟تحديات المصداقية والقيم الأخلاقية المهنية للإعلام.

وسيقدم الاعلامي العربي المعروف عماد الدين أديب مداخلة رئيسة لمدة 15 دقيقة يليه مداخلات لكبار المسؤولين المشاركين بالمنتدى ثم فتح باب المناقشات والاستفسارات.

ويشارك فى المنتدى من مصر  اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، السفير ياسر شغبان   سفير جمهورية مصر لدى مملكة البحرين ،  د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، الإعلامي أسامة كمال.
ومن البحرين علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام ،مستشار جلالة الملك لشؤون الاعلام، الرئيس الفخري لجمعية الصداقة البحرينية المصرية، نبيل بن يعقوب الحمر، المبعوث الخاص للديوان الملكي سميرة ابراهيم بن رجب،سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، عضو البرلمان العربي النائب ممدوح الصالح.، النائب د. سوسن كمال،. الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية السفير خليل الذوادي.
 بالاضافة الى عدد من الاكاديمينن البحرنيين  أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية بالجامعة الأهلية د. فؤاد آل شهاب، الأستاذ المشارك بجامعة البحرين د. سماء الهاشمي، المحاضر بقسم الإعلام والسياحة والفنون في جامعة البحرين الكاتبة والاعلامية سمر الأبيوكي.
 
ويشارك من الخليج الكاتب بصحيفة الشرق الأوسط الإعلامي السعودي حسين شبكشي.، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي ورئيسة نادي دبي للصحافة منى غانم المري،رئيس تحرير جريدة عُمان عاصم الشيدي.
كما يشهد المندى مشاركة عدد كبير من الاعلاميين  والصحفيين عضو مجلس الشورى السابق رئيس هيئة تحرير صحيفة الوقت سابقا إبراهيم بشمي.الكاتبة والإعلامية سوسن الشاعر.رئيس تحرير صحيفة الميثاق سابقا محمد حسن الشيخ منصور الستري.النائب السابق المدير السابق لإدارة المطبوعات بوزارة الإعلام جمال داود.رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد.نائب رئيس جمعية الصحفيين المحرر المسؤول للصحيفة الالكترونية بصحيفة الأيام راشد الحمر.عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين سارة نجيب.عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين حسن الستري.عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين زهراء حبيب.عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين محمد بحر.رئيس قناة البحرين الدولية دعاء عوض هاشم.رئيسة إذاعة البحرين نسرين معروف.رئيس إذاعة هنا الخليج العربي علي القطان.رئيس تقييم وشراء البرامج الإذاعية فايز السادة.رئيس الإعداد والتقديم بتلفزيون البحرين الاعلامي علي حسين.رئيس تحرير في وكالة أنباء البحرين هند كرم. رئيس تحرير في مركز الأخبار بتلفزيون البحرين بسام البدوي.مشرف قسم المراسلين المقدمة والمحرر أول سهير عصفور.. مديرة التسويق والعلاقات العامة بجامعة العلوم التطبيقية الاعلامية بتلفزيون البحرين رقية محسن.  رئيس قسم العلاقات العامة في شركة بن فقيه للاستثمار العقاري المذيعة بتلفزيون البحرين دلال علي.الإعلامي فواز العبدالله.مقدم ومعد البرامج بتلفزيون البحرين عصام ناصر.مذيع الأخبار بتلفزيون البحرين حسين آل إسماعيل.المذيعة والمعدة بإذاعة البحرين نورة أبو الشوك.الاعلامي بقناة البحرين الرياضية سالم المناعي.الاعلامي بتلفزيون البحرين يحيى العمري.مقدمة البرامج بتلفزيون البحرين هيا القاسم.

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