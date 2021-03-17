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خاص لـ "الفجر الرياضي".. جونيور أجايي خارج حسابات منتخب نيجيريا
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:00 م
محمد جمال
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كشف مصدر داخل منتخب نيجيريا عن خروج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جونيور أجاي من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب النسور خلال معسكر مارس القادم.
وسيواجه منتخب نيجيريا يوم 27 مارس القادم منتخب بنين ثم مواجهة منتخب ليسوتو يوم 30 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وأكد مصدر فى منتخب نيجيريا فى تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لم يتم إختياره ولن يكون متواجد فى منتخب النسور خلال المعسكر القادم.
وحصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده؛ مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.
وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حصل على راحة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، موضحاً أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.
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