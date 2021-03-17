خاص لـ "الفجر الرياضي".. جونيور أجايي خارج حسابات منتخب نيجيريا





كشف مصدر داخل منتخب نيجيريا عن خروج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جونيور أجاي من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب النسور خلال معسكر مارس القادم.





وسيواجه منتخب نيجيريا يوم 27 مارس القادم منتخب بنين ثم مواجهة منتخب ليسوتو يوم 30 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وأكد مصدر فى منتخب نيجيريا فى تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لم يتم إختياره ولن يكون متواجد فى منتخب النسور خلال المعسكر القادم.





وحصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على إذن من الجهاز الفني بالعودة إلى بلاده؛ مُستغلاً الإجازة التي حصل عليها اللاعبون، عقب مباراة فيتا كلوب الكونغولي، وذلك لزيارة أسرته، على أن يعود في الموعد المُتفق عليه مع انتهاء إجازة الفريق.





وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق حصل على راحة خمسة أيام بعد مباراة فيتا كلوب أمس ببطولة إفريقيا، موضحاً أن الفريق سيعود للتدريبات يوم 23 مارس الجاري.



