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تطور مفاجيء في مستقبل راموس مع ريال مدريد
الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:58 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس نجم دفاع ريال مدريد الإسباني سوف يبلغ مسئولي الملكي بقراره النهائي بشأن مستقبله في الأيام المقبلة.
وأكد الإعلامي جوزيب بيدريرول مقدم برنامج التشيرنجيتو الإسباني
أن سيرجيو راموس سيبلغ ريال مدريد بقراره سواء بالإستمرار أو الرحيل في الأيام القليلة
المقبلة.
وأشار جوزيب بيدريرول إلى أن عقده راموس مع ريال مدريد ينتهي
عقب نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لأي إتفاق بشأن تجديد العقد.
وأفاد جوزيب بيدريرول بأن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد راموس
لمدة موسم مع وجود بند خيار التجديد لموسم إضافي بالإضافة إلى تخفيض راتبه بنسبة
10% بسبب أزمة تفشي وباء فيروس كورونا.
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