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شريف إكرامي يتألق في الكونفيدرالية مع بيراميدز
الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:02 م
عمر محمد
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تألق شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع فريقه خلال بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على نامونجو.
وخرج شريف إكرامي خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية مع بيراميدز هذا الموسم في الكونفدرالية.
وتعد المرة الأولى التي يخرج فيها بـ4 شباك نظيفة أو أكثر في البطولات الأفريقية منذ يونيو 2017 مع الأهلي عندما حافظ على شباكه 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا.
ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا إلى 6 نقاط، معززا صدارة ترتيب المجموعة قبل لقاء الرجاء المغربي ومضيفه نكانا الزامبي في نفس المجموعة.
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