شريف إكرامي يتألق في الكونفيدرالية مع بيراميدز









تألق شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز مع فريقه خلال بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز على نامونجو.





وخرج شريف إكرامي خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية مع بيراميدز هذا الموسم في الكونفدرالية.





وتعد المرة الأولى التي يخرج فيها بـ4 شباك نظيفة أو أكثر في البطولات الأفريقية منذ يونيو 2017 مع الأهلي عندما حافظ على شباكه 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا.



