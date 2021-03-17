شاهد.. طرح برومو مسلسل "بنت السلطان" لـ روجينا





طرحت قناة النهار أول برومو لمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا والذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية المقبل.





وظهرت روجينا خلال البرومو بأكثر من إطلالة تكشف عن تطورات الشخصية التي تجسدها في المسلسل بين فتاة شعبية وسيدة أعمال،وفي احد المشاهد في مرة وهي تهرب بشعر أحمر وملابس كاجوال،وفي لقطات أخرى بملابس أنيقة.



ووجهت روجينا رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام":"حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققة ماكنش عندى غير الثقة في ربنا وموهبتى شكرا يارب شكرا لكل اللى ساهم في وصولى لتحقيق حلمى من بداياتى إلى هذة اللحظة شكرا أيمن سلامة، شكرا أحمد شفيق رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف ذكي، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".



مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات عاطفية، حيث ستكون «روجينا» مفاجأة لجمهورها من خلال دورها في المسلسل.