Advertisements

شاهد.. طرح برومو مسلسل "بنت السلطان" لـ روجينا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:48 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements


طرحت قناة النهار أول برومو لمسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة للفنانة روجينا والذي تخوض به سباق الدراما الرمضانية المقبل.


وظهرت روجينا خلال البرومو بأكثر من إطلالة تكشف عن تطورات الشخصية التي تجسدها في المسلسل بين فتاة شعبية وسيدة أعمال،وفي احد المشاهد في مرة وهي تهرب بشعر أحمر وملابس كاجوال،وفي لقطات أخرى بملابس أنيقة.

ووجهت روجينا رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام":"حلم انتظرته سنين شقيت وتعبت عشان أحققة ماكنش عندى غير الثقة في ربنا وموهبتى شكرا يارب شكرا لكل اللى ساهم في وصولى لتحقيق حلمى من بداياتى إلى هذة اللحظة شكرا أيمن سلامة، شكرا أحمد شفيق رفقاء الرحلة شكرا ممدوح شاهين على مجهودك وحبك للمشروع شكرا للسند والحبيب وصاحب الفضل بعد ربنا أشرف ذكي، بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وكرمك من حيث لا نحتسب".

مسلسل "بنت السلطان" من بطولة باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي وتتخلل الأحداث صراعات وعلاقات عاطفية، حيث ستكون «روجينا» مفاجأة لجمهورها من خلال دورها في المسلسل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

روجينا بنت السلطان

أخبار تهمك

تطور مفاجيء في مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ 38 دقيقة

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصريح مثير من ليفاندوفسكي بشأن اعتزال كرة القدم

منذ 37 دقيقة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

منذ ساعة و 19 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

أرملة سعيد طرابيك تحيي ذكرى رحيله الثالثة

روجينا بأول يوم تصوير في مسلسل البرنس (صور)

روجينا تخوض السباق الرمضاني المقبل بـ"بنت السلطان"

روچينا تعلن عن مشاركتها في دراما رمضان 2021 بمسلسل "بنت السلطان"

"الفجر الفني" ينفرد بالصور الأولى من تصوير "بنت السلطان" بالدقي

"الفجر الفني" ينشر تفاصيل مساندة أشرف زكي لروجينا في أولي بطولاتها المطلقة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

05:50 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار