Advertisements

"نتفلكس" تبدأ إنتاجًا سينمائيًا ضخمًا على غرار سلسلة جيمس بوند

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
تبدأ شركة "نتفلكس" الأمريكية، عملاق صناعة الترفية على الإنترنت، في إنتاج سينمائي ضخم لسلسلة أفلام تحمل اسم "الرجل الرمادي" بقيمة مبدئية تصل إلى 200 مليون دولار، ليماثل سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة.

وسيقوم بإخراج الفيلم الأول بهذه السلسلة المخرجان الشهيران انتوني روسو وجو روسو، المعروفان باسم الأخوين روسو، وهما اللذين أخرجا الفيلم الأمريكي الشهير"المنتقمون: نهاية اللعبة"، الذي تخطت إيراداته 79ر2 مليار دولار في عام 2019 متفوقة بذلك على الفيلم الشهير"أفاتار"، وهي الإيرادات الأعلى عالميًا لفيلم سينمائي حتى لآن، وكتب الأخوان روسو على حسابهما الشخصي المشترك بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "أن اليوم هو الأول في تصوير الرجل الرمادي".

وذكرت الشركة المنفذة للعمل أن أبطال الفيلم الأول "الرجل الرمادي" هم الممثل الكندىي الأصل رايان غوسلينج، بطل فيلم "لالالاند" والممثل الأمريكي كريس ايفانز، بطل فيلم "كابتن أمريكا"، وهو من نوع أفلام الحركة والإثارة التي تدور حول عميل سابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية سي أي إيه يتم مطاردته من قبل زميل له في نفس الوكالة.

وكانت الشركة تعتزم البدء في هذا الإنتاج الضخم في يناير من العام الجاري، ولكن قرار البدء تأثر بظروف جائحة "كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نتفيلكس

أخبار تهمك

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 5 ساعات

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ ساعة و 17 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

منذ أقل من ساعتين

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

تطور مفاجيء في مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح مثير من ليفاندوفسكي بشأن اعتزال كرة القدم

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

جيمس بوند يرشح هذا الممثل لخلافته!

أستون مارتن تُنتج 25 نسخة من سيارة "جيمس بوند" الشهيرة.. والسبب!

"كاتبن أميركا" يشارك "جيمس بوند" في عمل سينمائي مرتقب

دوا ليبا تقترب من غناء الأغنية الرسمية للجزء القادم من فيلم جيمس بوند

هوليوود تحتفل بآخر أفلام هذه السلسلة الشهيرة

"مارفل" تطلق الفيلم الأخير من "أفنجرز" للأبطال الخارقين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

05:50 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار