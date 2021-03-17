Advertisements

نقل أولى جلسات محاكمة توربيني الساحل الي دائرة الاختصاص بجرائم الاتجار بالبشر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:27 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة نقل اولي جلسات محاكمة المتهم إبراهيم صبحي خضر الشهير بـ " توربيني الساحل " والمتهم بخطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.. الي دائرة الاختصاص بجرائم الاتجار بالبشر.

حيث جاء بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة لمحكمة الجنايات في القضية رقم 14472 لسنة 2020 والمقيدة برقم 116 لسنه 2020، أن النيابة العامة تتهم إبراهيم صبحى خضر سالم لانه في يوم 18 نوفمبر 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل أتجر بالبشر بان تعامل واخرين مجهولين على المجنى عليهم الأطفال دنيا محمد السيد وأحمد محمد فؤاد ومحمود حمدى جابر وسليمان نصير سليمان، بايوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات وذلك بان قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة الى ميدان الخلفاوى مستغلين حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفروا مكان لايوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية، وواقع المجنى عليها دنيا بغير رضاها وذلك بان قام بتهديدها وحسر عنها بنطلونها بالقوة اثناء تواجدها بحديقة أبووافية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

كما هتك عرض المجنى عليه سليمان نصير سليمان بالقوة وذلك بان قام بتجريده من ملابسه وملامسة عضوه الذكرى باماكن عورته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وهتك عرض المجنى عليه الطفل محمود حمدى جابر بالقوة بان قام بحسر بنطالة عنه كاشفا عن عورته تمهيدا لاتيانه دبرا إلا أنه تمكن من الفرار.

وسرق المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم الأطفال محمود حمدى جابر ومؤمن محمد قاسم وصلاح سامى صلاح كرها عنهم حال حمله سلاح بالطريق العام وذلك بان قام باشهار سلاح أبيض في وجههم لبث الرعب في نفوسهم وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسورقات.

وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما أحرز سلاح أبيض كتر دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وكشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن عاطل استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبو وافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.

وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال سالفي الذكر في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكان لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم.

وجاء في أقوال الطفلة المجني عليها "دينا" في التحقيقات، إن المتهم هتك عرضها بغير رضاها.

وأضافت في التحقيقات، أنها بعد قيام المتهم وآخر معه مجهول بالتحصل منها على المبالغ المالية نظير التواجد في ميدان الخلفاوي للعمل في تنظيف السيارات، قام المتهمين باغتصابها بالقوة داخل حديقة أبووافية تحت تهديد السلاح وبعدها تركت المنطقة وتوجهت إلى منطقة شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت بحضور المتهم واصطحبها بالقوة إلى ميدان الخلفاوي لاستغلالها جنسيًا.

واشار الطفل المجني عليه "سليمان" إن المتهم هتك عرضه بالقوة، حيث قام بتجريده من ملابسه مشيرًا إلى أن المتهم تعدى عليه بـ"سوط" واصطحبه عنوة إلى ميدان الخلفاوي وإجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات مقابل الحصول منه على مبالغ مالية.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مثير من ليفاندوفسكي بشأن اعتزال كرة القدم

منذ 36 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ 37 دقيقة

تطور مفاجيء في مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 11 ساعة

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

منذ ساعة و 18 دقيقة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

05:50 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار