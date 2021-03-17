نقل أولى جلسات محاكمة توربيني الساحل الي دائرة الاختصاص بجرائم الاتجار بالبشر

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة نقل اولي جلسات محاكمة المتهم إبراهيم صبحي خضر الشهير بـ " توربيني الساحل " والمتهم بخطف وهتك عرض 4 أطفال بمنطقة الساحل في القاهرة، وإجبارهم على التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين.. الي دائرة الاختصاص بجرائم الاتجار بالبشر.



حيث جاء بأمر الإحالة المقدم من النيابة العامة لمحكمة الجنايات في القضية رقم 14472 لسنة 2020 والمقيدة برقم 116 لسنه 2020، أن النيابة العامة تتهم إبراهيم صبحى خضر سالم لانه في يوم 18 نوفمبر 2020 بدائرة قسم شرطة الساحل أتجر بالبشر بان تعامل واخرين مجهولين على المجنى عليهم الأطفال دنيا محمد السيد وأحمد محمد فؤاد ومحمود حمدى جابر وسليمان نصير سليمان، بايوائهم واستخدامهم وكان ذلك بواسطة استعمال القوة والعنف والتهديد بهما والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول وتنظيف السيارات وذلك بان قاموا باصطحابهم عنوة من منطقة المؤسسة الى ميدان الخلفاوى مستغلين حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفروا مكان لايوائهم واجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية، وواقع المجنى عليها دنيا بغير رضاها وذلك بان قام بتهديدها وحسر عنها بنطلونها بالقوة اثناء تواجدها بحديقة أبووافية وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.



كما هتك عرض المجنى عليه سليمان نصير سليمان بالقوة وذلك بان قام بتجريده من ملابسه وملامسة عضوه الذكرى باماكن عورته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وهتك عرض المجنى عليه الطفل محمود حمدى جابر بالقوة بان قام بحسر بنطالة عنه كاشفا عن عورته تمهيدا لاتيانه دبرا إلا أنه تمكن من الفرار.



وسرق المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم الأطفال محمود حمدى جابر ومؤمن محمد قاسم وصلاح سامى صلاح كرها عنهم حال حمله سلاح بالطريق العام وذلك بان قام باشهار سلاح أبيض في وجههم لبث الرعب في نفوسهم وتمكن بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم والاستيلاء على المسورقات.



وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا "الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



كما أحرز سلاح أبيض كتر دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.



وكشفت أقوال المجني عليهم أمام النيابة أن عاطل استغل حداثة الأطفال واغتصبهم داخل حديقة أبو وافية تحت التهديد مستغلًا عدم وجود مأوى لهم.



وأضافت التحقيقات، قيام المتهم بالاتجار في البشر عن طريق استغلال الأطفال سالفي الذكر في أعمال التسول وتنظيف السيارات بالشوارع والميادين بمنطقة الساحل، وذلك باصطحابهم بالقوة والعنف والتهديد والاختطاف بقصد استغلالهم في أعمال التسول مستغلًا حداثة سنهم وضعف حيلتهم ووفر مكان لإيوائهم، وإجبارهم على تنظيف السيارات والتسول بذات المنطقة مقابل التحصل على مبالغ مالية منهم.



وجاء في أقوال الطفلة المجني عليها "دينا" في التحقيقات، إن المتهم هتك عرضها بغير رضاها.



وأضافت في التحقيقات، أنها بعد قيام المتهم وآخر معه مجهول بالتحصل منها على المبالغ المالية نظير التواجد في ميدان الخلفاوي للعمل في تنظيف السيارات، قام المتهمين باغتصابها بالقوة داخل حديقة أبووافية تحت تهديد السلاح وبعدها تركت المنطقة وتوجهت إلى منطقة شبرا الخيمة، إلا أنها فوجئت بحضور المتهم واصطحبها بالقوة إلى ميدان الخلفاوي لاستغلالها جنسيًا.



واشار الطفل المجني عليه "سليمان" إن المتهم هتك عرضه بالقوة، حيث قام بتجريده من ملابسه مشيرًا إلى أن المتهم تعدى عليه بـ"سوط" واصطحبه عنوة إلى ميدان الخلفاوي وإجباره على العمل في مجال التسول وتنظيف السيارات مقابل الحصول منه على مبالغ مالية.