5 ملايين جرعة جديدة خلال مارس.. تعرف على موقف لقاحات كورونا في مصر

جهود مضنية، تبذلها الحكومة المصرية فى مواجهة جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس الماضى، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا، بين مصابين وحالات وفاة.



ولعل خير دليل على ما تبذله الحكومة من جهد فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، ذلك النجاح الذى حققته مصر فى احتواء الأزمة التى عصفت بدول كبرى.



فمنذ ظهور الحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، بدأت الحكومة فى اتخاذ العديد من الإجراءات التى تضمن منع انتشار الفيروس، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه، إلى جانب علاج المصابين، وإبقاء المستشفيات الحكومية فى حالة تأهب لمواجهة أى تداعيات قد تطرأ.



وفى الأخير، نجحت مصر فى تأمين جرعات عدة من لقاحات كورونا المختلفة، وبدأت فى حملة تطعيم الأطقم الطبية، ثم شرعت فى تطعيم المرضى وكبار السن، لرفع المناعة المجتمعية ضد المرض، وبالتالى تقليل عملية انتشاره والسيطرة عليه.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" موقف لقاحات كورونا في مصر:



استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وكذا موقف توفير اللقاحات للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.



إجراءات الدول لمواجة الموجة الثالثة من كورونا:



وأشارت الوزيرة إلى ما قامت به العديد من الدول لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار الجائحة، حيث بدأت هذه الدول اتخاذ إجراءات احترازية مشددة تتعلق بفرض حظر التجول الجزئى، أو حظر السفر لعدد من المناطق، فضلا عن إغلاق المتاجر غير الأساسية ودور الحضانة والمدارس للأطفال الأصغر سنا وذوى الاحتياجات الخاصة.



متابعة حالات العزل المنزلى:



وعلى الصعيد المحلى، اتجهت وزارة الصحة والسكان إلى زيادة وتيرة العمل فى المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلى، عن طريق وضع تمركزات ثابتة فى الأماكن الأكثر إصابة، عبر تجهيز فرق الرعاية الأساسية داخل عيادات متنقلة مجهزة، وتحريكها طبقا للموقف الوبائى فى جميع الإدارات الصحية، مضيفة أنه تجرى عملية متابعة مستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات، وتنسيق القوة البشرية اللازمة، بالإضافة إلى زيادة توريد الأكسجين لتوفير مخزون استراتيجى.



موقف اللقاحات في مصر:



وفيما يتعلق بالموقف الحالي لحصول المواطنين على اللقاح، أوضحت الوزيرة أن معدل التسجيل اليومى على الموقع الإلكترونى بلغ 20 ألف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد من تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الحالى إلى 500 ألف مواطن.



وتابعت الدكتورة هالة زايد أنه من المتوقع توريد الشحنة الأولى من لقاح "أسترازينيكا"، بواقع 5 ملايين جرعة، بحلول نهاية الشهر الحالى، من خلال تحالف "كوفاكس"، ومن المتوقع أن تصل 3 ملايين جرعة أخرى حتى مايو المقبل، مضيفة أنه تم الحصول أيضا على 350 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم".



لقاح أسترازينيكا:



وفيما يتعلق بالأخبار المتداولة بشأن تعليق عدد من الدول استخدام لقاح "أكسفورد أسترازينيكا"، قالت الوزيرة إنه بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، فإن دولا قليلة قامت كإجراء احترازى بتعليق استخدام مجموعة محددة من اللقاح الموزعة فى أوروبا.



ونوهت وزيرة الصحة والسكان بتصريحات المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، والتي جاء فيها:"أسترازينيكا لقاح ممتاز، مثله مثل اللقاحات الأخرى التى يتم استخدامها، يجب أن نستمر فى استخدام اللقاح، ولا يوجد ما يشير إلى عدم استخدامه".



خطة إعلامية لمواجهة كورونا:



كما استعرضت الوزيرة أيضا محاور الخطة الإعلامية للتوعية ضد فيروس "كورونا"، والتى تعتمد على وسائل الإعلام المرئى والمسموع والصحافة، فضلا عن الإعلام الرقمى.