بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الإطاحة بـ4 لاعبين خارج القلعة البيضاء في الصيف المقبل.





واستهل كارتيرون ولايته الثانية في الزمالك بخسارة أمام الترجي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء ضمن مناسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وتأزم موقف الفريق بعد خسارة الترجي، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم معه الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي.





وحدد كارتيرون أسماء 4 لاعبين يري أنهم لا يصلحون بمستواهم الحالي لتمثيل الزمالك وهم، مروان حمدي و حمزه المثلوثي و محمد عواد وحميد أحداد.





وينتظر أن يعقد كارتيرون جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز لعرض تصوره عليهم والتخطيط لكيفية إعادة بناء فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.



