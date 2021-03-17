دار الإفتاء: الصدقة سببا في رفع العداوة

فوائد الصدقة



1) إطفاء غضب الرب بالصدقة، وخاصةً صدقة السر.

2) مسح الخطيئة، وتطفئ نارها كما يطفئ الماء النار.

3) الوقاية من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: (فاتَّقوا النَّار ولو بشقِّ تمرةٍ).

4) تُشكّل الصدقة ظلًا لصاحبها يوم القيامة فيقف فيه.

5) سببٌ للشفاء من الأمراض القلبية والبدنية.

6) سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.

7) فوز المنفق بدعاء الملائكة له، بخلاف الذي يُمسك عن الإنفاق.

8) زيادة البركة في مال المتصدّق، فلا يمكن أن ينقص مالٌ من صدقة. بقاء الصدقة من مال المنفق يوم الحساب والجزاء.

9) مضاعفة أجر الصدقة.

10) سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.

قالت دار الإفتاء، إن الصدقة سببا في رفع العداوة، وأفضل الصدقة على ذي الرحم.وأوضحت الدار عبر الفيسبوك: صدقتك على من يضمر عداوتك، تجعلها خالصة لوجه الله، وقد تكون سببًا في رفع العداوة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن أفضل الصدقة؛ الصدقة على ذي الرحم الكاشح» (رواه أحمد في مسنده).