Advertisements
محمد الحلو يقدم 14 أغنية من روائع عبدالوهاب على الحياة
الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:59 م
مصطفى فكيه
Advertisements
تقدم شبكة تليفزيون الحياة في الحادية عشرة من مساء غدٍ الخميس "سهرة خاصة" بمناسبة الذكرى ١٢٠ لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي.
السهرة الخاصة يقدمها شردي بحضور عفت نجلة الموسيقار الراحل وعمر خليل حفيد محمد عبدالوهاب والفنان محمد الحلو.
ويقدم الحلوة ١٤ أغنية من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب مثل من غير ليه وفين طريقك فين ويا مسافر وحدك.
وتحكي نجلته عفت الكثير من الأسرار والكواليس وعلاقتها وأشقائها مع والدها الراحل، كما يذكر الحلو الكثير من المواقف التي تعلم فيها من الموسيقار الراحل.
السهرة الخاصة يقدمها شردي بحضور عفت نجلة الموسيقار الراحل وعمر خليل حفيد محمد عبدالوهاب والفنان محمد الحلو.
ويقدم الحلوة ١٤ أغنية من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب مثل من غير ليه وفين طريقك فين ويا مسافر وحدك.
وتحكي نجلته عفت الكثير من الأسرار والكواليس وعلاقتها وأشقائها مع والدها الراحل، كما يذكر الحلو الكثير من المواقف التي تعلم فيها من الموسيقار الراحل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements