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محمد الحلو يقدم 14 أغنية من روائع عبدالوهاب على الحياة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تقدم شبكة تليفزيون الحياة في الحادية عشرة من مساء غدٍ الخميس "سهرة خاصة" بمناسبة الذكرى ١٢٠ لميلاد موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي.

السهرة الخاصة يقدمها شردي بحضور عفت نجلة الموسيقار الراحل وعمر خليل حفيد محمد عبدالوهاب والفنان محمد الحلو.

ويقدم الحلوة ١٤ أغنية من روائع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب مثل من غير ليه وفين طريقك فين ويا مسافر وحدك.

وتحكي نجلته عفت الكثير من الأسرار والكواليس وعلاقتها وأشقائها مع والدها الراحل، كما يذكر الحلو الكثير من المواقف التي تعلم فيها من الموسيقار الراحل.

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محمد الحلو

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