أداؤه متخاذل ودأب على تصدير الصراع.. إسلام عميرة: سنعمل على سحب الثقة من نقيب المحامين (حوار)

رغم صغر سنه، الإ أن طموحاته وتجتهاده للنهوض بنقابة المحامين المصرية كبير، هو إسلام مصطفى عليوة محامي، وعضو مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي، وعضو اتحاد المحامين العرب، وأيضًا عضو لجنه تقصي الحقائق بمنظمة حقوق الإنسان.





وحاورت "الفجر" إسلام للحديث حول ما يدور داخل جدران نقابة المحامين المصرية.





في البداية، ما هو نادي المحامين المصريين؟ ومتى تم تأسيسه؟ ومن مؤسسيه؟

نادي المحامين بأكتوبر، تم تأسيسه وإشهاره يوم 11 نوفمبر 2019، بعد التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية.

وتأسس النادي على يد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بالإضافة إلى 100 عضو مؤسس.





من هم أعضاء مجلس إدارة النادي؟

يتمثل مجلس إدارة النادي من سامح عاشور رئيسًا، ويحيي التوني نائب الرئيس، وإسلام مصطفى أمين صندوق النادي، والأعضاء: أحمد إبراهيم، ومجدي سخي، وأبوبكر الضوة، ومصطفى البنا.





هل يخص النادي جموع المحا مين ولا فئة معينة؟

النادي يخص كافة المحامين على مستوى الجمهورية، وسيستفيد منه أبنائهم؛ وذلك من خلال الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية التي يقوم بها، ولكن متوقفة على تخصيص نادي مستقل.





