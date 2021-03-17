أداؤه متخاذل ودأب على تصدير الصراع.. إسلام عميرة: سنعمل على سحب الثقة من نقيب المحامين (حوار)
رغم صغر
سنه، الإ أن طموحاته وتجتهاده للنهوض بنقابة المحامين المصرية كبير، هو إسلام مصطفى
عليوة محامي، وعضو مجلس إدارة نادي المحامين الرياضي، وعضو اتحاد المحامين العرب،
وأيضًا عضو لجنه تقصي الحقائق بمنظمة حقوق الإنسان.
وحاورت
"الفجر" إسلام للحديث حول ما يدور داخل جدران نقابة المحامين المصرية.
في البداية، ما هو نادي المحامين المصريين؟ ومتى تم تأسيسه؟ ومن مؤسسيه؟
نادي المحامين بأكتوبر، تم تأسيسه وإشهاره يوم 11 نوفمبر 2019، بعد التواصل مع وزارة الشباب والرياضة والجهات الأمنية.
وتأسس النادي
على يد سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بالإضافة إلى 100 عضو مؤسس.
من هم أعضاء مجلس إدارة النادي؟
يتمثل
مجلس إدارة النادي من سامح عاشور رئيسًا، ويحيي التوني نائب الرئيس، وإسلام مصطفى
أمين صندوق النادي، والأعضاء: أحمد إبراهيم، ومجدي سخي، وأبوبكر الضوة، ومصطفى
البنا.
هل يخص النادي جموع المحامين ولا فئة معينة؟
النادي
يخص كافة المحامين على مستوى الجمهورية، وسيستفيد منه أبنائهم؛ وذلك من خلال
الأنشطة والفعاليات والبطولات الرياضية التي يقوم بها، ولكن متوقفة على تخصيص نادي
مستقل.
النادي
يضم 12 فريق كرة قدم، وأنشطة كثيرة كالسباحة والكارتيه والجمباز وألعاب رياضية
كثيرة للمحامين وأبنائهم.
من أين تأتي موارد النادي؟
وزارة الشباب
والرياضة تدعم النادي، بالإضافة إلى وجود ممول، يملك حق رعاية لمدة 3 سنوات، ويضيف
رئيس مجلس الإدارة سامح عاشور مصاريف النادي من ماله الخاص إذا تطلب دعم.
ونسعي
للتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة، لتخصيص قطعه أرض لنادي المحامين،
ليكون نادي مستقل.
ما خطة النادي خلال الفترة القادمة؟
من
بداية الموسم الجديد سنسعى إلى الحصول على القسم الثالث في فريق كرة القدم، وأخذ
البطولات القادمة للوصول للدوري الممتاز لكرة القدم.
كما نسعي بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة والإسكان، لتخصيص قطعة أرض للنادي، كما سنتواصل مع شركات لدعم النادي وأخذ حق انتفاع مقابل توفير الملاعب الرياضية.