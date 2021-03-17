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إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نفذت رئاسة حى غرب المنصورة بالاشتراك مع مديريات الصحة، والتموين، والطب البيطرى حملة مكبرة إستهدفت الأسواق والمحال التجارية للحد من الغش التجارى وضبط السلع الغير صالحة للإستهلاك الآدمى قبيل شهر رمضان الكريم.

وإستهدفت الحملة محلات بيع اللحوم والدواجن ومنافذ البيع بمنطقة ٦ أكتوبر وشارع الترعة للإطمئنان على مدى جودة المنتجات المعروضة وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

ترأس الحملة كريمة صديق عبد الغفار نائب رئيس حى غرب المنصورة والدكتورة انجى سامى مدير عام التنمية الاقتصادي، الدكتور يوسف عبد الهادى من مديرية الصحة وخالد فتحى مسئول التنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد حمودة من مديرية الطب البيطرى، سامح زهران مديرية التموين ويسرى كسبة إدراة البيئة بحى غرب المنصورة وتحت إشراف المحاسب محمد عبد الباقى رئيس حى غرب.

​وتمكنت الحملة من ضبط واعدام 38 كيلو جرام من اللحوم المجمدة المتنوعة مابين لحوم مفرومة وكفتة وبورجر وسجق غير مدون عليها اى بيانات او تاريخ انتاج او صلاحية، و٤٥كيلو من هياكل الدواجن المجهزة للبيع، و٦٦٦ كيلو من منتجات الألبان، و٤كيلو جبن، وتحرير 4 محاضر مخافات للبيئة، وتحرير محاضر لمنشآت التجارية لعدم وجود ترخيص للمنشأة، وعدم صلاحية طفايات الحريق، وتماتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين وإخطار الأمن الصناعىو التراخيص.

وأشار رئيس حى غرب المنصورة إلى إستمرار وتكثيف الحملات فى أطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان الكريم على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، والمرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره للمستهلك وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتأكد من مدى الامتثال للاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)
إعدام 560 كيلو لحوم وألبان وتحيري 4 محاضر في حملة مكبرة بالمنصورة (صور)

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