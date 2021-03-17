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البرازيل تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
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 أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، الربعاء، تسجيل 36 ألفًا و239 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11 مليونا و519 ألفًا و609 إصابة على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء البرازيلية، نقلًا عن وزارة الصحة بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 279 ألفًا و286 حالة عقب تسجيل ألف و57 وفاة جديدة منذ أمس الثلاثاء.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 10 ملايين و111 ألفًا و954 شخصًا، بينما يصل عدد الحالات النشطة في البلاد إلى مليون و128 ألفًا و369 حالة.

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