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رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم الأربعاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الدقهلية لبحث التنسيق مع ادارة الجامعة لتقديم الخدمات الطبية والمجتمعية للمواطنين بالمحافظة
بحضور الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية الدكتور محمد منير السعيد المشرف على مكتب الاتصال السياسي بالجامعة.

وأكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اللقاء أن جامعة المنصورة كيان كبير يعتز به الجميع وهناك تلاحم كبير بين الجامعة والنواب.

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى حرصهم على التنسيق والتعاون مع ادارة الجامعة لتوفير كافة الخدمات الطبية والمجتمعة التى تقدمها الجامعة للمواطنين بمحافظة الدقهلية ومواصلة التعاون وطرق كافة الأبواب الحكومية والمجتمعية لتوفير الدعم اللازم للمنظومة الطبية الرائدة والخدمات الصحية التى تقدمها جامعة المنصورة للمرضى فى شتى التخصصات، وتقديرهم لما تتحمله الجامعة من مسئولية إنسانية وطبية فى خدمة المرضى من مواطني محافظة الدقهلية وعلاجهم على النحو الذى يساهم فى تحقيق نسب شفاء مرتفعة مع توفير المتابعة الدورية اللازمة لهم.

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بما يقوم به السادة النواب بالمحافظة من سعى دائم ومتواصل للتنسيق والعمل المشترك مع إدارة الجامعة وحرصهم على تقديم الدعم اللازم لتطوير الخدمة الصحية التى تقدمها الجامعة فى مختلف التخصصات.

وأشار عبدالباسط إلى ما تقوم به الجامعة حاليا من سعى دوؤب واجراءات لتطوير الوحدات الطبية وغرف العمليات وتحديث المعدات والأجهزة الطبية لاستيعاب أعداد أكبر من المرضى للقضاء على قوائم الانتظار وكذلك توفير الخدمات الطبية التى يحتاجها مرضى الأورام للعلاج داخل المحافظة.
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)
رئيس جامعة المنصورة يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة (صور)

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