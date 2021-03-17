Advertisements

2.4 مليون برميل زيادة بمخزونات النفط الأمريكية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 06:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس ، لتسجل 500.8 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 64.23 دولار للبرميل.

وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 67.76 دولار للبرميل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخزونات النفط النفط الامريكي

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد هزيمة الزمالك أمام الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

رد عاجل من رئيس الدوما الروسي على تصريحات بايدن ضد بوتين

منذ حوالي 4 ساعات

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح شديد اللهجة من إثيوبيا عن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تطور مفاجيء في مستقبل راموس مع ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

متحدث البترول يُفجر مفاجأة عن موعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

منذ حوالي 11 ساعة

زوجة الإبراشي تكشف مستجدات حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 19 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

منذ 38 دقيقة

تصريح مثير من ليفاندوفسكي بشأن اعتزال كرة القدم

منذ 37 دقيقة

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

"رجل المواقف الإنسانية " ..تامر حسني يُحقق أمنية لإحدى معجباته

منذ يوم

3 رسائل عاجلة من إثيوبيا بشأن سد النهضة.. أحدهم عن الملء الثاني

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع مخزونات النفط والبنزين الأمريكية خلال الأسبوع الماضي

500 ألف برميل ارتفاع بمخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية تتراجع في الأسبوع الماضي

مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من التوقعات

تراجع حاد في مخزونات النفط الأمريكية

1.6 مليون برميل تراجع مخزونات النفط الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:29 م

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 4 نجوم من الزمالك الصيف المقبل

بعد خسارة الترجي.. نجم الزمالك يرفض شروطه لتجديد عقده مع الزمالك

04:31 م

عاجل.. 9 قرارات جديدة من رئيس الوزراء

01:19 م

بالأسماء.. لابورتا يدرس الاستغناء عن ثنائي الحرس القديم في برشلونة

05:50 م

لابورتا يحدد 6 نجوم لطردهم خارج برشلونة

05:10 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار