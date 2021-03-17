2.4 مليون برميل زيادة بمخزونات النفط الأمريكية

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 12 مارس ، لتسجل 500.8 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بنحو 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.





كما زادت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بنحو 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وبحلول الساعة 2:35 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 0.9 بالمائة ليسجل مستوى 64.23 دولار للبرميل.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.9 بالمائة إلى مستوى 67.76 دولار للبرميل.