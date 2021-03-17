السيسي يؤكد اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأكد الرئيس السيسي، اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، كما ثمن التقدم المحرز في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان.



وأعرب رئيس الوزراء اليوناني، على حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي.

