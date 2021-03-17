طارق فهمي عن الحوار الفلسطيني: القاهرة تعاملت بحرفية شديدة (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن البيان الختامي للحوار الفلسطيني بالقاهرة أكد على تشكيل القيادة الموحدة تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الشاملة وتفعيلها وفقا لبيان لقاء الأمناء العامين الأخير.



وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، القاهرة تعاملت مع الفصائل بحرفية شديدة خلال الحوار الفلسطيني بالقاهرة.



وأشار فهمي إلى أن مصر تتواجد بقوة في قضايا الإقليم كافة، للبحث عن حلول لمختلف الأزمات.



وأصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا ختاميا اليوم تتضمن التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات في الضفة الغربية والقدس وغزة.